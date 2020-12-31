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Spor

Atletico Madrid zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche ile 1-1 berabere kalırken, Getafe'yi 1-0 yenen Atletico Madrid liderlik koltuğunda önemli bir avantaj yakaladı.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 09:21 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 09:21
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Real Madrid, Elche deplasmanında 19. dakika Luka Modriç'in golüyle 1-0 öne geçse de, 52. dakikada Fidel Chaves'in penaltıdan gelen golüne engel olmayıp 1 puana razı oldu.

Atletico Madrid ise sahasında oynadığı karşılaşmada Getafe'yi Luis Suarez'in (Dk. 20) golüyle mağlup etti.

Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, yedek başladığı karşılaşmada 69. dakikada Jaime Mata'nın yerine oyuna girdi.

Bu sonuçlarla Atletico Madrid, en yakın rakibi Real Madrid'e göre iki maç eksiği olmasına rağmen 35 puanla liderliğini korudu.

La Liga'da Real Madrid 33 puanla ikinci sırada bulunurken, onu 26 puanlı takımlardan sırasıyla Real Sociedad, Sevilla ve Villarreal izliyor.

Diğer yandan Türk futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, 12 Kasım'da takımın başına getirilen Arjantinli teknik direktör Eduardo Coudet ile yakaladıkları çıkışı devam ettirdi.

Huesca'yı 2-1 yenen ve ligde son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Celta, 23 puanla 8.'liğe yükseldi.

Karşılaşmada Türk futbolcular yedek başlarken, teknik direktör Coudet maç içinde sadece Okay Yokuşlu'ya fırsat verdi. Okay, 73. dakikada Denis Suarez'in yerine oyuna dahil oldu.

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