Spor

Atletico Madrid'de 7 futbolcunun bileti kesildi

La Liga ekibi Atletico Madrid, gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda İspanyol devinin 7 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

19 Şubat 2026 Perşembe 18:15
İspanyol devlerinden Atletico Madrid, yaz transfer dönemi öncesi şimdiden 7 futbolcuyu gözden çıkarttı.

Kulüp yönetimi, takımın yeniden tüm kulvarlarda zirve mücadelesi verebilmesi için kadroda ciddi bir yapılanmaya gitme kararı aldı. Stoper rotasyonunda yer alan Robin Le Normand ve Clement Lenglet de gözden çıkarılan isimler arasında. Bek bölgesinde Matteo Ruggeri ve Nahuel Molina, hücum hattında ise Alexander Sörloth'un ayrılığı güçlü bir ihtimal. Bunların yanı sıra listeyeye girmeye hazır 2 futbolcunun daha olduğu ancak kararın sezon sonunda verileceği öğrenildi.

Yönetim, bu transferden elde edilecek geliri yeni ve daha uygun profillere yatırım yapmak için kullanmayı planlıyor.

Toplamda yedi oyuncunun ayrılığı gündemdeyken, ek satış ihtimalleri de masada. Atletico yönetimi, soyunma odasındaki dengeyi ve saha içi rekabet gücünü yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Madrid temsilcisi için bu yaz sadece bir transfer dönemi değil, aynı zamanda yeni bir projenin başlangıcı olacak.

