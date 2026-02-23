İSTANBUL 10°C / 6°C
Atletico Madrid'de bir dönem sona eriyor

İspanyol basınında çıkan iddialara göre Atletico Madrid'in efsane teknik direktörü Diego Simeone, gelecek sezon Inter'in başına geçmek üzere anlaşma sağladı. Arjantinli çalıştırıcının yıllardır beklenen İtalya dönüşü futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Tam 15 yıldır Atletico Madrid'in başında bulunan ve kulübün çehresini değiştirerek Avrupa'nın elitleri arasına taşıyan Diego Simeone için ayrılık iddiaları gündeme geldi.

İspanya merkezli El Chiringuito'nun haberine göre Arjantinli teknik adam, gelecek sezon Inter'in başına geçmek üzere İtalyan deviyle her konuda anlaşma sağladı.

MAAŞI GÜNDEM OLDU

Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri listesinde zirvede yer alan Simeone, Atletico Madrid'den aylık brüt 3 milyon Euro, yıllık ise yaklaşık 40 milyon Euro kazanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının Inter ile yapacağı olası sözleşmede nasıl bir maaşa imza atacağı ise merak konusu.

YILLARDIR BEKLENEN DÖNÜŞ

Simeone'nin Inter'e olası dönüşü sürpriz olarak değerlendirilmiyor. 1997-1999 yılları arasında Inter forması giyen ve savaşçı karakteriyle taraftarların gönlünde taht kuran Arjantinli teknik adam, 2016 yılında yaptığı açıklamada hedefini açıkça ortaya koymuştu:

"Bir gün Inter'e döneceğim çünkü orada oyuncu olarak harika anılar bıraktım ve oraya teknik direktör olarak geri dönme hedefim var."

ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Diego Simeone, Aralık 2011'den bu yana Atletico Madrid'i yöneterek kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu.

Takımı 2 La Liga şampiyonluğu (2014, 2021), 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupa ve 1 İspanya Kupası ile zirveye taşıdı, Real Madrid-Barcelona ikilisini kırdı. İki kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan Simeone, 450'den fazla galibiyetle takımın oyun kimliğini tamamen değiştirdi.

