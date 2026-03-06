Atletico Madrid'de Griezmann gelişmesi

Atletico Madrid'in yıldız ismi Antoine Griezmann, geleceği ile ilgili kararını verdi.

Fransız yıldızın sezon ortasında ABD'ye transfer olmayacağı öne sürüldü.

L'Equipe'in haberine göre Fransız yıldız, Orlando City SC ile yapılan görüşmelere rağmen sezon devam ederken Atletico Madrid'den ayrılmak istemiyor.

34 yaşındaki futbolcunun İspanyol kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak Griezmann'ın yaz transfer döneminde kariyerine Major League Soccer'ta devam etme ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor.

Haberde, Orlando City'nin oyuncuyu transfer etmek konusunda önceliğe sahip olduğu belirtilirken, bazı MLS kulüplerinin de Griezmann'ı transfer önceliği listesine eklediği ifade edildi. Bu kulüpler arasında Inter Miami CF ve CF Montreal'in de bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Los Angeles FC ile daha önce gündeme gelen temasların da tamamen sona ermediği kaydedildi.

Bu nedenle Griezmann'ın ABD'ye transfer ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak Fransız yıldızın olası MLS macerasının en erken yaz transfer döneminde gerçekleşebileceği belirtiliyor.