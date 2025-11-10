İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Atletico Madrid'de hisse devri gerçekleşti

Atletico Madrid'de yönetim yapısı değişiyor. Kulübün çoğunluk hissesi Apollo Sports Capital'e devredilirken, mevcut başkan Enrique Cerezo ve CEO Miguel Angel Gil görevlerini sürdürecek.

10 Kasım 2025 Pazartesi 18:41
Atletico Madrid'de hisse devri gerçekleşti
La Liga'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid'de büyük bir yönetim değişimi yaşandı.

Kulübün çoğunluk hissesi, sürpriz bir hamleyle Apollo Sports Capital'e devredildi.

Uzun süredir şirket yapısı üzerinden yönetilen Kırmızı-Beyazlılar'da, hisselerin yüzde 65.98'ini elinde bulunduran Atletico HoldCo, kontrol hakkını yeni yatırım fonuna devretme kararı aldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Apollo Sports Capital'in artık Atletico Madrid'in en büyük ve en yetkili paydaşı olduğu duyuruldu.

SATIŞ 2026'DA TAMAMLANACAK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre hisselerin Apollo Sports Capital'e devir işlemleri 2026 yılının ilk çeyreğinde sona erecek.

Şirket ile kulüp arasında yapılan anlaşmanın finansal detayları ise henüz açıklanmadı.

BAŞKAN GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Atletico Madrid'in CEO'su Miguel Angel Gil ile başkanı Enrique Cerezo'nun mevcut görevlerine devam edeceği bildirildi.

