Atletico Madrid'de Julian Alvarez krizi

Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez, 2026 Dünya Kupası'nda ortalığı karıştırdı!

TRANSFER AÇIKLAMASI YAPTI

Uzun zamandır adı Barcelona ile anılan Alvarez, ülkesinin Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynadığı maçın ardından transfer açıklaması yaptı ve Katalan ekibi için mesaj verdi.

"HERKES İÇİN EN İYİSİ"

Alvarez, "Bunu konuşmanın sırası değil ama saklanacak da değilim, dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Atletico Madrid'deki yetkililerle konuştum ve herkes için en iyisinin bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." dedi.

ATLETICO'DAN AÇIKLAMA

Atletico Madrid, 26 yaşındaki futbolcusu için hemen reaksiyon gösterdi. İspanyol ekibinden açıklama geldi.

"VAZGEÇMEK İSTEMİYORUZ"

Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil Marin, Alvarez'in açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, kulübün oyuncuyu bırakmak istemediğini vurguladı. Marin, "Julian'ın bir hayali olabilir ancak Atletico taraftarlarının da hayalleri var. Onun bizim için oynamasından gurur duyuyoruz ve haklarımızdan vazgeçmek istemiyoruz." dedi.

"SAYGI GÖSTERMİYORLAR"

Barcelona'ya sert sözlerle yüklenen Marin, Katalan ekibinin kulübe ve oyuncuya karşı saygısız davrandığını savundu. Marin, "Barcelona bize saygı göstermiyor. Bizi küçümseyebileceklerini düşünüyorlar. Oyuncuya, medyaya ve kendi taraftarlarına bile gerçekleri söylemiyorlar." ifadelerini kullandı.

FIFA'YA ŞİKAYET!

Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid, sözleşmesi devam eden Julian Alvarez ile görüştüğü gerekçesiyle Barcelona'yı FIFA'ya şikayet edecek. Marin, "Atletico Madrid'in çıkarlarını korumak bizim sorumluluğumuz. Bu nedenle, koruma süresi içinde sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla görüşme yaptığı gerekçesiyle Barcelona aleyhine FIFA'ya şikayette bulunacağız." açıklamasında bulundu.

"BENCİLLİK" SUÇLAMASI!

Julian Alvarez'in açıklamalarına bir tepki de Roy Keane'den geldi. Alvarez'in açıklamalarıyla ilgili gelen soruya cevap veren Keane, Arjantinli yıldızı, "Bencillik"le suçladı.

"GERÇEK PROFESYONELLER YAPMAZ"

Roy Keane, "Julian Alvarez, şu anda Atletico Madrid'in oyuncusu. Atletico Madrid, onu ana forveti olarak transfer etti ve bir şans verdi. Şimdi, biraz başarı elde ettikten sonra hayalinin Barcelona olduğunu ve ayrılmak istediğini mi söylüyor? Gerçek profesyonellerin ya da gerçek takım oyuncularının böyle bir şey yaptığını asla görmezsiniz." dedi.

"BU BENCİLLİKTİR!"

Roy Keane, "Sana maaşını ödeyen kulübe saygı göstermelisin. Sahada iyi performans göstermeli, bulunduğun takımda şampiyonluklar kazanmalı ve ancak transfer gerçekleşirse Barcelona'dan bahsetmelisin. Medyaya, transferin herkes için en iyi seçenek olduğunu söyleyemezsin! Transfer herkes için en iyi seçenek mi? Belki kendisi için en iyisidir. Ama onu transfer eden, parasını ödeyen ve ona bir şans veren kulüp olan Atletico Madrid için değil. Hala Atletico Madrid'in formasını giyerken, herkes için neyin en iyi olduğuna karar veremezsin. Bu bencilliktir!" diye konuştu.

ARSENAL VE PSG, 500 MİLYON EURO!

Barcelona dışında Arsenal ve Paris Saint-Germain ile de adı geçen Alvarez'in, Atletico Madrid ile sözleşmesinde 500 milyon euro'lul serbest kalma bedeli bulunuyor.

ATLETICO PERFORMANSI

2024'ten bu yana Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, İspanyol ekibinde 106 maçta süre buldu ve 49 gol, 17 asistlik performans sergiledi.