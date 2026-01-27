İSTANBUL 16°C / 9°C
27 Ocak 2026 Salı
Spor

Atletico Madrid'den Almada açıklaması

Thiago Almada hakkında konuşan Atletico Madrid Başkanı Cerezo, “Birkaç gün kaldı, neler olacağını görmek için beklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

27 Ocak 2026 Salı 00:11
Atletico Madrid'den Almada açıklaması
Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, transfer ve ayrılık konusunda açıklamalarda bulundu.

BAŞKANDAN AYRILIK CEVABI

Ara transfer döneminde Conor Gallagher ve Giacomo Raspadori gibi iki önemli isimlerle yollarını ayıran Atletico Madrid'de başkan Cerezo'ya, "Başka ayrılacak futbolcu olacak mı, Almada?" sorusu yöneltildi.

Enrique Cerezo, bu sorunun ardından, "Söylentiler her zaman vardı ve her zaman da olacak. Beklemeliyiz, artık çok az kaldı, birkaç gün kaldı. Neler olacağını görmek için sonuna kadar beklemeliyiz." açıklamasını yaptı.

G.SARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Almada, ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 24 yaşındaki Almada, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli futbolcunun, Atletico Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

