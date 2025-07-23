Atletico Madrid'den beklenmedik Antony hamlesi

Atletico Madrid'in sportif direktörü Carlos Bucero, yaz transfer döneminde aradığı hücum gücünü bulmak için rotayı Brezilya'ya çevirdi. Ademola Lookman transferinin çıkmaza girmesiyle birlikte kulüp, bonservisi Manchester United'da olan ve son olarak Betis forması giyen Antony'yi hedef aldı.

Brezilyalı yıldız için belirlenen 30 milyon sterlinlik (yaklaşık 35 milyon avro) bonservis bedeli göz korkutmasa da Atletico yönetimi bu yatırımı, teknik direktör Diego Simeone'nin taleplerini karşılayacak önemli bir hamle olarak değerlendiriyor.

Antony'nin sürati, bire bir becerileri ve özgüveni, Simeone'nin oyun sistemine oturacak nitelikte. Atletico, bu transferle yalnızca hücum hattına enerji katmayı değil, aynı zamanda İspanyol rakibi Real Betis'in de hedeflerinden birini kadrosuna katarak psikolojik bir üstünlük sağlamayı hedefliyor.

Lookman görüşmelerinin aksamasının ardından hızlı hareket eden Bucero'nun, Antony için kulübün tüm kaynaklarını seferber ettiği ifade ediliyor. Betis'in de oyuncuyla ilgilendiği ancak Atletico'nun finansal gücü ve stratejik adımlarıyla öne çıktığı belirtiliyor.