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  • Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü açıklaması! ''Fenerbahçe seçenek değil''
Spor

Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü açıklaması! ''Fenerbahçe seçenek değil''

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Çağlar Söyüncü için şaşırtan bir açıklama geldi. Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta, 'Fenerbahçe transferde bizim için bir seçenek değil.' dedi. İşte detaylar...

21 Ocak 2024 Pazar 16:20 - Güncelleme:
Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü açıklaması! ''Fenerbahçe seçenek değil''
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Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği milli stoper Çağlar Söyüncü için kulübü Atletico Madrid'den açıklama geldi.

TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in haberine göre; Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta, "Çağlar Söyüncü için Milan ve Porto, istediğimiz şartları karşılıyor. Onlarla anlaşabiliriz. Mevcut koşullarda Fenerbahçe bizim için bir seçenek değil." açıklaması yaptı.

ÇAĞLAR'IN TERCİHİ FENERBAHÇE

Milli stoper, Borussia Dortmund ve Milan'ın tekliflerine rağmen oynaması daha garanti olduğu için tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandı.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maça çıktı.

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