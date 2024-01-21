Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği milli stoper Çağlar Söyüncü için kulübü Atletico Madrid'den açıklama geldi.

TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in haberine göre; Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta, "Çağlar Söyüncü için Milan ve Porto, istediğimiz şartları karşılıyor. Onlarla anlaşabiliriz. Mevcut koşullarda Fenerbahçe bizim için bir seçenek değil." açıklaması yaptı.

ÇAĞLAR'IN TERCİHİ FENERBAHÇE

Milli stoper, Borussia Dortmund ve Milan'ın tekliflerine rağmen oynaması daha garanti olduğu için tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandı.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maça çıktı.