Bu sezon LaLiga'da şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Şampiyonlar Ligi vizesi almak için çabalayan Atletico Madrid bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

HEDEFTE İKİ İSİM VAR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mario Hermoso ile yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamayan Atletico Madrid, 28 yaşındaki İspanyol oyuncunun alternatiflerini belirledi.

İspanyol basınındaki habere göre Atletico Madrid yönetimi Mario Hermoso, Stefan Savic ve Çağlar Söyüncü üçlüsünden ikisi ile yollarını ayırırsa Valencia forması giyen Cristhian Camira ve sezon sonunda Barcelona'dan bonservissiz şekilde ayrılacak Marcos Alonso'yu kadrosuna katacak.

YÖNETİMDEN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KARARI

Hermoso, Savic ve Çağlar Söyüncü üçlüsünden yalnızca birisinin ayrılması durumunda ise öncelik Cristhian Camira olacak.

Atletico Madrid taraftarının Çağlar Söyüncü'yü kesinlikle kadroda tutulması gerektiği yönünde yönetime tepki gösterdiği ve yönetimin bu olaya sıcak baktığı da söylendi.

7 MAÇA ÇIKTI

Devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Çağlar Söyüncü, 7 resmi karşılaşmada 1 asistlik skor katkısı sağladı.