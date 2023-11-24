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Spor

Atletico Madrid'den Joao Felix'e açık kapı: Geri dönerse, memnuniyetle karşılarız

Sezon başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya kiralık olarak giden Joao Felix için takımın orta saha oyuncusu Saul Niguez 'Geri dönerse, memnuniyetle karşılarız' dedi.

24 Kasım 2023 Cuma 15:59 - Güncelleme:
Atletico Madrid'den Joao Felix'e açık kapı: Geri dönerse, memnuniyetle karşılarız
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Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Niguez, Barcelona'ya kiralık olarak transfer olan Joao Felix'in durumu için de konuştu. İspanyol futbolcu, Felix için, "Geri dönerse, memnuniyetle karşılarız." dedi.

Niguez ayrıca, "Oyuncular olarak, Felix'in formayı her giydiğinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını biliyoruz. Bazen başarılı oldu, bazen olamadı" sözlerini kullandı.

Atletico Madrid'den kiralık olarak Barcelona'ya transfer olan Felix, Katalan ekibinde 14 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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