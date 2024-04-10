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Spor

Atletico Madrid'den Joao Felix'in geleceği hakkında açıklama

Atletico Madrid, sezon başında Barcelona'ya kiraladığı Joao Felix'in geleceği hakkında bir açıklama yaptı. Başkent ekibinde başkan Enrique Cerezo, Felix'in Barcelona'da kalacağının sinyallerini verdi.

10 Nisan 2024 Çarşamba 21:52 - Güncelleme:
Atletico Madrid'den Joao Felix'in geleceği hakkında açıklama
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La Liga ekibi Atletico Madrid'den Barcelona'ya kiralık olarak transfer olan Joao Felix için Atletico Madrid cephesinden açıklama geldi.

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Felix'in geleceğiyle ilgili konuştu.

'BARCELONA'DA KALMASI SORUN OLMAYACAK'

Cerezo yaptığı açıklamada 'Buradaki herkes onu seviyor. O muhteşem bir oyuncu, iyi şeyler yapmasını istiyoruz çünkü bunu hak ediyor. Barcelona'da kalması gerçekten sorun olmayacak çünkü o muhteşem bir oyuncu, Avrupa'nın en iyilerinden biri. Barça'da mutlu ve başarılı olacağına eminim." dedi.

BARCELONA PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona ile 35 maça çıkan Portekizli yıldız, 9 gol ve 6 asistlik skor katkısı üretti.

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