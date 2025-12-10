İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Atletico Madrid'den PSV karşısında geri dönüş

Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven karşısında 1-0 geriye düşen Atletico Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazanmayı başardı.

10 Aralık 2025 Çarşamba 01:06
Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Hollanda deplasmanında geriye düşen Atletico Madrid maçı 3-2 kazandı.

PSV Eindhoven'in gollerini 10. dakikada Guus Til ve 85. dakikada Ricardo Pepi kaydetti.

Atletico Madrid'in golleri 37. dakikada Julian Alvarez, 52. dakikada David Hancko ve 56. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 12'ye yükseltti. PSV Eindhoven 8 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta PSV Eindhoven, Newcastle United'a konuk olacak. Atletico Madrid, Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

