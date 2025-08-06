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Spor

Atletico Madrid'den şaşırtan Alexander Sörloth kararı

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'e iyi bir teklif gelmesi halinde transfer masasına oturma kararı aldı.

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
Atletico Madrid'den şaşırtan Alexander Sörloth kararı
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Transfer sezonunun son aylarına gelirken Atletico Madrid ve Alexander Sörloth transfer konusu hakkında bir karar aldı.

İYİ BİR TEKLİF BEKLENTİSİ

Matteo Moretto'nun aktardığına göre, İspanyol kulübü ve Sörloth, iyi bir teklif gelmesi halinde transfer masasına oturma kararı aldı.

25 MİLYON EURO ÜZERİ

Ayrıcı çıkan haberlere göre, Atletico Madrid, Norveçli golcüye 25 milyon Euro üzerinde bir teklif gelmesi halinde ayrılışına izin verecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atletico ile 53 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 24 gol, 2 asist kaydetti.

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