Atletico Madrid'den Sörloth kararı

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, transfer planlamalarına devam ediyor. Forvet transferi için bütçe ayırmak istyen Madrid ekibi, Alexander Sörloth için bir karar aldı.

35 MİLYON EURO ÜSTÜ TEKLİF BEKLENTİSİ

Marca'nın haberine göre, Atletico Madrid, Norveçli golcünün takımdan ayrılığına 35 milyon euronun üzerinde gelecek tekliflere göre izin verecek. Haberde bu fiyatının altında gelen tekliflerin değerlendirilmeyeceği aktarıldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Atletico ile 53 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 24 gol, 2 asist kaydetti.