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Spor

Atletico Madrid'e 45 dakika yetti!

İspanya La Liga'nın 27. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Betis kozlarını paylaştı. Madrid ekibi, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

3 Mart 2024 Pazar 20:49 - Güncelleme:
Atletico Madrid'e 45 dakika yetti!
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İspanya Ligi'nde 27. hafta maçında Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Atletico Madrid oldu.

Atletico Madrid'in gollerini 8. dakikada Rui Silva (kendi kalesine) ve 44. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Alvaro Morata, Real Betis karşısında 28. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Real Betis'in tek golünü oyuna ikinci yarıdan giren William Carvalho 62. dakikada attı.

Bu galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Atletico Madrid puanını 55'e yükseltti. Real Betis 42 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Atletico Madrid, Cadiz'e konuk olacak. Real Betis, Villarreal'i ağırlayacak.

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