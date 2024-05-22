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Spor

Atletico Madrid'in gözü Alexander Sörloth'un üzerinde

İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid, La Liga'da da gol krallığını neredeyse elde eden Alexander Sörloth'ü kadrosuna katmak istiyor.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
Atletico Madrid'in gözü Alexander Sörloth'un üzerinde
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Atletico Madrid, forvet hattını Süper Lig'in eski gol kralı olan ve İspanya LaLiga'da da gol krallığını neredeyse elde eden Alexander Sörloth ile güçlendirmeyi hedefliyor.

Marca'da yer alan habere göre; LaLiga geçmiş olan veya adaptasyonu hızlı olabilecek bir forvet arayan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, listesinin 1 numarasına 28 yaşındaki Norveçli Alexander Sörloth'u yazdı.

38 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Trabzonspor ile Süper Lig gol kralı olan Sörloth için Villarreal, serbest kalma bedeli olan 38 milyon euro'dan daha azına razı olmayacak. Atletico Madrid ise Sörloth için 35 milyon euro bütçe ayırdı ve pazarlıkta Villarreal ile anlaşamaması durumunda direkt olarak serbest kalma bedelin iödemeye hazır...

"SÖRLOTH, DOVBYK'TEN DAHA İYİ"

Girona'dan Artem Dovbyk ve Stuttgart'tan Serhou Guirassy'i de listesine alan Atletico Madrid, Diego Simeone'nin raporu üzerine Sörloth'un hem Dovbyk'ten daha iyi hem de daha ucuz olduğu konusunda karara vardı.

TRABZON'DA KARİYERİNİ KURTARDI

Kendisine 16 milyon euro ödeyen Crystal Palace'ta kendini gösteremeyen ve kariyeri düşüşe geçen Sörloth, 2019/20 sezonunda transfer olduğu Trabzonspor'da kendine geldi ve Süper Lig'de gol kralı oldu.

Ardından 20 milyon euro bedelle Leipzig'e transfer olan Sörloth, burada da beklentileri karşılayamadı ve Sociedad'a transfer oldu. Sociedad'da iyi bir sezon geçiren Sörloth, bu sezon 10 milyon euro karşılığı Villarreal'e geçti.

Sörloth, bu sezon LaLiga'da oynadığı 33 maçta 23 gol atıp 6 asist yaptı ve bitime 1 hafta kala LaLiga'da gol krallığı listesinde ilk sırada yer aldı.

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