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Spor

Atletico Madrid'in hedefi Viktor Gyökeres

Sporting Lizbon'un yıldız golcüsü Viktor Gyökeres, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Avrupa transfer piyasasında büyük ilgi gören İsveçli forvet, Atletico Madrid'in transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Haber Merkezi25 Mart 2025 Salı 00:50 - Güncelleme:
Atletico Madrid'in hedefi Viktor Gyökeres
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Sporting Lizbon'un yıldız golcüsü Viktor Gyökeres, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Avrupa transfer piyasasında büyük ilgi gören İsveçli forvet, Atletico Madrid'in transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

İspanyol ekibinin, 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için 60-70 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor.

NOTTINGHAM FOREST'I REDDETTİ

Alman basınında çıkan haberlere göre Gyökeres, kulübüyle sözlü bir anlaşmaya vardı ve yaz döneminde transfer olması bekleniyor.

Premier League kulüplerinin de ilgisini çeken İsveçli forvet, Nottingham Forest'ın teklifini reddetti.

PERFORMANSI

Sporting formasıyla bu sezon 41 maça çıkan Gyökeres, 40 gol ve 10 asistlik katkı yaparak üstün bir performans sergiledi.

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