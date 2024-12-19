Atletico Mineiro, Mariano ile yollarını ayırdı

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'da sağ bek Mariano ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi biten 38 yaşındaki futbolcu ile yola devam edilmeyeceği belirtildi.

Mariano ise yaptığı açıklamada, bir sezon daha profesyonel olarak futbol oynamak istediğini söyledi.

KULÜBE VEDA ETTİ

Atletico Mineiro'ya veda eden Mariano, "Kulüpte başardığım her şey için Tanrı'ya minnettarım. Atletico'da iyi bir hikaye bıraktığımı düşünüyorum. Burada yaptığımız her şey benim kalbimde kalacak." ifadelerini kullandı.

Atletico Mineiro'da toplamda iki dönem forma giyen Mariano, kulüpte çıktığı 184 maçta 1 gol attı ve 15 asist yaptı.

GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI

Brezilyalı futbolcu, 2017-2020 yılları arasında da Türkiye'de Galatasaray forması giymişti. Galatasaray'da 105 maça çıkan Mariano 2 gol, 16 asistlik performans ortaya koymuştu.