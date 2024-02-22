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Spor

Atletico Mineiro'dan Hulk'a yeni sözleşme

Atletico Mineiro, Brezilyalı tecrübeli golcüsü Hulk'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı.

22 Şubat 2024 Perşembe 21:24 - Güncelleme:
Atletico Mineiro'dan Hulk'a yeni sözleşme
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Brezilya Ligi ekibi Atletico Mineiro, sözleşmesi sona erecek 37 yaşındaki yıldız oyuncusu Hulk ile yeniden anlaştı.

Atletico Minerio, Hulk'un sözleşmesinin 2026 yılına dek uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Hikaye devam ediyor! Kulübün idolü ve kulübümüzde birçok şampiyonluk yaşayan Hulk'un sözleşmesi 2026'ya kadar yenilendi. Şimdi daha fazlasını yapalım süper kahraman!' ifadeleri kullanıldı.

ATLETICO MINEIRO PERFORMANSI

Brezilya ekibinde 178 karşılaşmaya çıkan Hulk, 99 gol atarken, 34'te gol pası verdi. Yıldız oyuncu, kulübüyle 4 kez de kupa sevinci yaşadı.

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