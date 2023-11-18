İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2023 Cumartesi / 6 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,397
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ATP Finalleri'nde Alcaraz ve Medvedev son 4'te
Spor

ATP Finalleri'nde Alcaraz ve Medvedev son 4'te

ATP Finalleri'nde İspanyol raket Carlos Alcaraz ile Rus tenisçi Daniil Medvedev, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 14:20 - Güncelleme:
ATP Finalleri'nde Alcaraz ve Medvedev son 4'te
ABONE OL

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Carlos Alcaraz ile Daniil Medvedev, yarı finale yükseldi.

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, Tekler Kırmızı Grup'ta iki maç oynandı.

Dünya 2 numarası İspanyol Alcaraz, 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 1 saat 20 dakika süren mücadelenin ardından 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek grubu lider tamamladı ve turnuvada son 4 tenisçi arasına kaldı.

Rakibine mağlup olmasına rağmen grubu iki galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Medvedev de yarı final vizesi alan diğer tenisçi oldu.

Diğer müsabakada, 7 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, dünya 5 numarası Rus Andrey Rublev'i 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup etmesine rağmen grupta üst tura çıkamadı.

Organizasyonun yarı final aşamasında, İtalyan Jannik Sinner ile Medvedev, Alcaraz ile dünya 1 numarası Novak Djokovic karşılaşacak.

  • ATP Finalleri
  • Carlos Alcaraz
  • Daniil Medvedev

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.