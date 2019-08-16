Attamah, Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizespor, Başakşehir'den Attamah'ı kiralık olarak transfer etti.
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.