Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, siyah beyazlı takımdaki gol sayısını 5'e çıkardı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 32 maçta attığı 5 golün 3'ünde ise takımına puan katkısı yaptı. Alex, 2023 yılında 2-1 kazanılan Kayserispor maçında galibiyet golünü atmayı başarmıştı. Ankaragücü karşısında alınan 1-1'lik beraberlikte de İngiliz oyuncunun katkısı vardı. Chamberlain, son olarak Fenerbahçe derbisinde benzer bir performans sergilemiş oldu.

2023 yılının Ağustos ayında Liverpool'dan bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Alex'in sözleşmesi, 2026 yılının Haziran ayında sona erecek. 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna her yıl için 2.5 milyon euro garanti ücret verildi. Chamberlain ayrıca 1.5 milyon euro imza parası aldı. İngiliz futbolcuya, aldığı süreye göre maç başına azami 10 bin euro ödeme yapılıyor. Alex Oxlade-Chamberlain'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.