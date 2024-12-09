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Spor

Attığı 5 golün 3'ünde takım puan kazandı! Beşiktaş'ın süper kahramanı Alex Oxlade-Chamberlain

Beşiktaş'ın geçen sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain kritik zamanlarda takımına destek olmaya devam ediyor. Son olarak siyah beyazlı ekibin Fenerbahçe ile onadığı maçta sonradan oyuna girerek attığı golle takımına zaferi getiren İngiliz oyuncu 32 maçta attığı 5 golün 3'ünde ise takımına puan katkısı yaptı. İşte detaylar...

Akşam9 Aralık 2024 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
Attığı 5 golün 3'ünde takım puan kazandı! Beşiktaş'ın süper kahramanı Alex Oxlade-Chamberlain
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Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, siyah beyazlı takımdaki gol sayısını 5'e çıkardı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 32 maçta attığı 5 golün 3'ünde ise takımına puan katkısı yaptı. Alex, 2023 yılında 2-1 kazanılan Kayserispor maçında galibiyet golünü atmayı başarmıştı. Ankaragücü karşısında alınan 1-1'lik beraberlikte de İngiliz oyuncunun katkısı vardı. Chamberlain, son olarak Fenerbahçe derbisinde benzer bir performans sergilemiş oldu.

2023 yılının Ağustos ayında Liverpool'dan bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Alex'in sözleşmesi, 2026 yılının Haziran ayında sona erecek. 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna her yıl için 2.5 milyon euro garanti ücret verildi. Chamberlain ayrıca 1.5 milyon euro imza parası aldı. İngiliz futbolcuya, aldığı süreye göre maç başına azami 10 bin euro ödeme yapılıyor. Alex Oxlade-Chamberlain'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

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