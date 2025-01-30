Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında İtalyan devi Juventus'u 2-0 mağlup etti. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri Pavlidis ve Orkun Kökçü kaydederken, özellikle milli futbolcunun performansı ve attığı gol, İtalya'da da manşetleri süsledi.

İşte Çizme basınında Orkun Kökçü için atılan bazı manşetler:

"JUVENTUS ERİDİ"

Tuttomercatoweb: Juventus tereyağı gibi eriyor. Orkun Kökçü'nün önünde Juve savunması tereyağı gibi eridi. O da sert bir vuruşla Perin'i mağlup etti.

"MÜKEMMEL BİR GOL"

Juventusnews24: Juventus savunmasını uyutan Orkun Kökçü, mükemmel bir golle Perin'i mağlup ederek skoru 2-0'a getiren isim oldu.

"TÜRK DOĞRU TEMPOYU BULUYOR"

Generationsport: Orkun Kökçü, attığı golle Juventus karşısında farkı 2'ye çıkardı. Lusitanyalıların Türkü doğru tempoyu buluyor. Atletico'yu zaten cezalandırmış olan eski Feyenoord oyuncusunun, bu Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü golü.

"JUVENTUSLULAR İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI"

İnformazione: Juventuslular, Orkun Kökçü'nün attığı golün ardından hayal kırıklığına uğradı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Benfica formasıyla 30 resmi müsabakada boy gösteren Orkun Kökçü, takımına şimdiye kadar 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.