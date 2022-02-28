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Spor

Attila Szalai: Aldığımız 3 puandan dolayı gurur duyuyoruz

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe'de Attila Szalai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2022 Pazartesi 22:42 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 22:42
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Fenerbahçe'ye Kasımpaşa deplasmanında 90+1. dakikada galibiyet golünü atan Attila Szalai, maç sonrası konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Szalai, "Zor bir maç oldu. Kasımpaşa iyi oynadı, bize zorluklar yaşattı. Saha içerisinde çok çalıştık, çok koştuk ve sonunda istediğimiz sonucu aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Aldığımız 3 puandan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

Attığı golle ilgili gelen soruya Macar oyuncu, "Attığım golü hatırlamıyorum, çok hızlı olaylar gelişti. Sanırım Dimitris Pelkas dokundu ve top önüme düştü. Tek dokunuşla gol oldu. Tanrı'ya şükürler olsun. Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi 3 puan almamız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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