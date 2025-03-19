Attila Szalai: Arda oynamayacağı için mutluyum

Macaristan'da Attila Szalai, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Szalai, milli takıma geri döndüğü için mutlu olduğunu kaydetti.

Zor bir süreci geride bıraktığını dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de geçirdiği günlerden bahsederek, "Azmin ve çalışmanın karşılığını alacağımı düşünüyordum. Her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Hocamız bana tekrardan güvendi ve takıma davet etti. Bu ailenin bir parçası olmak benim için bir onur. Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. İstanbul ve Türkiye benim için çok değerli, burada harika yıllar geçirdim. Bu maç için sabırsızlanıyorum. Umarım iyi bir sonuç alırız. Tabii ki EURO 2024'ten sonra belirli değişiklikler var. Bu normal çünkü futbol çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Daha hızlı ve güçlü bir hale geliyor. Biz de buna adapte olmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Standard Liege'deki performansı değerlendiren Szalai, "Sahaya tekrardan döndüğüm için çok mutluyum. Birkaç maçta 90 dakika oynayabildim. Yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Belçika Ligi'nde şu an iyi bir konumdayız. Milli takımda elimden geleni yapıyorum. Herkes oynamak istiyor ve bu çok normal. Biz bir aileyiz. Birbirimize destek olmalı ve ülkemiz için elimizden geleni yapmalıyız." açıklamasını yaptı.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de daha önce birlikte forma giydiği Arda Güler'le ilgili değerlendirmelerde de bulanan Szalai, onunla gurur duyduğunu belirterek, "Arda'yı çok iyi tanıyorum. İlk Fenerbahçe antrenmanlarına katıldığında 15-16 yaşlarındaydı. Milli takımda harikaydı, Real Madrid oyuncusu oldu. Hepimiz onunla gurur duyabiliriz. Çok iyi bir mantalitesi var. Onun için anahtar bu. Modern futbolda sadece yetenek yeterli olmuyor. Her gün bir şeyler öğrenmek için çalışıyor. Bu maçta oynamayacağı için mutlu olduğumu söyleyebilirim." diye konuştu.