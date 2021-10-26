Star.com.tr 26 Ekim 2021 Salı 14:03 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 14:03

Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai ülkesinde gündem oldu. Son oynanan Alanyaspor maçında 2-1'lik skorla sahadan mağlup ayrılan sarı lacivertlilerde Attila Szalai'nin bir pozisyonda kaçırdığı gol maçın kader anlarından birisi olmuştu.

"ATTILA SZALAI KAHRAMAN OLMAKTAN BİR SANTİM UZAKTAYDI"

Macar basını Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu için, "Attila Szalai kahraman olmaktan bir santim uzaktaydı" başlığını attı. Sarı lacivertliler Alanyaspor'a 90+3. dakikada yediği golle 2-1 mağlup olmuştu. Macarlar Attila Szalai'nin girdiği pozisyonda golü kaçırmasının ardından maçın kaderinin değiştiğini ve sonrasında gelen golle Alanyaspor'un 3 puanın sahibi olduğunu belirtti.

"MAÇ SONRASI ALİ KOÇ VE VİTOR PEREİRA İSTİFAYA DAVET EDİLDİ"

Macar basını Attila Szalai'li Fenerbahçe'nin mağlubiyet sonrasında taraftarların tepkisiyle karşılaştığına da değindi. Başkan Ali Koç ve teknik direktör Vitor Pereira'nın taraftarlar tarafından istifaya davet edildiğini belirtti.

ATTILA SZALAI, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ DEMİŞTİ...

Fenerbahçe'de Attila Szalai, Avrupa Ligi'nde Antwerp ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yapmıştı. Hak ettikleri 3 puanı alamadıklarını söyleyen Szalai, "Bugünkü sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz, 3 puan almak isterdik. Hak ettiğimizi alamadık bugün. Topla tam istediklerimizi yapamasak da iyi bir maç çıkardık. Herkes savaştı, iyi bir takım ruhu sergiledik ama futbol böyle. Önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor." demişti.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.