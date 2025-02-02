Attila Szalai: Michy Batshuayi ile Fenerbahçe'deyken konuşmuştuk

Standard Liege'nin devre arası transfer döneminde Hoffenheim'dan kiraladığı Attila Szalai, 26 Ocak'ta oynanan Dender maçının son 5 dakikasında süre buldu ve yeni takımındaki ilk maçına çıktı.

Macar savunma oyuncusu, Dender karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Hoffenheim'da sezonun ilk yarısında hiç forma giymeyen Szalai, yaptığı açıklamada, "Benim için zor bir dönemdi. Oynamadığım için sıkı antrenman için çok zamanım vardı. Ekstra antrenmanlar yaptım." ifadelerini kullandı.

Standard Liege'nin eski futbolcusu Michy Batshuayi ile Fenerbahçe'de birlikte forma giyen Szalai, Belçikalı futbolcuyla Standard Liege hakkında konuşup konuşmadığına yönelik soruya, "Son zamanlarda Michy ile Standard hakkında konuşmadık ama Fenerbahçe'deyken konuşmuştuk. Michy, müthiş bir adam. (Gülerek) Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Ona birkaç asist de yaptım. Kulüp hakkında sadece olumlu geri dönüşler aldım." sözlerini sarf etti.

27 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Oyun tarzımın Standard'ın DNA'sına uyduğunu düşünüyorum. Savaşmayı ve takım için her şeyimi vermeyi seviyorum. Burada antrenmanların yoğun olduğunu fark ettim ama buna alıştım ve kendi seviyeme dönmek bana iyi gelecektir." dedi.