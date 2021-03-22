Attila Szalai: Sonuna kadar savaşacağız

22 Mart 2021 Pazartesi 00:54 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 00:54

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Sonuna kadar savaşarak devam edeceğiz" diyen Attila Szalai, "Zor maçtı. Açıkçası iki taraf için de zordu. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Son dakikaya kadar savaştık. Maalesef 1 puan alabildik. Ligin sonuna kadar bu şekilde savaşmaya devam edeceğiz." Taraftarlar bize her zaman destek veriyor, bunu hissediyoruz. Onları mutlu etmek için, şampiyonluk için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.