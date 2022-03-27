Attila Szalai: Türkçeyi öğrenmek için çabalıyorum

Fenerbahçe'nin Macar oyuncusu Attila Szalai, "Ligde 8 maçımız kaldı ve hedefimiz alabildiğimiz kadar puan alıp ligin sonunda puan tablosunda mümkün olduğu kadar yukarıda olmak." dedi.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, lige verilen milli arada, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Son dönemde Türkçeyi çok daha iyi bir seviyede konuşuyor olmasına ilişkin kısa bir açıklama yapan Szalai, "Öğrenmek için çabalıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Türkçe konuşma anlamında çok geliştiğimi düşünüyorum. Eskiye kıyasla daha iyi konuşabildiğim için mutluyum." diye konuştu.

"SÜREÇ İYİ GİDİYOR VE HIZLI BİR ŞEKİLDE İYİLEŞİYORUM"

Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası devam eden rehabilitasyon süreciyle ilgili de konuşan Macar futbolcu, "Son oynadığımız Konyaspor maçında bir sakatlık yaşadım. O maçta sağ dizimin dışına bir darbe aldım ve iç taraftaki bağlarda bir zedelenme oldu. Tanrı'ya şükürler olsun ki büyük bir sakatlık değil. Doktorlarımız, tedavimin yaklaşık iki hafta süreceğini söyledi. Bugün de tedavinin yedinci günü. Süreç iyi gidiyor ve hızlı bir şekilde iyileşiyorum." ifadelerini kullandı.

"BİZ GERÇEKTEN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Sarı-lacivertli ekibin son haftalardaki yükselen grafiği ve buna bağlı saha sonuçlarına dair görüşlerini de paylaşan Szalai, "Tanrı'ya şükürler olsun ki son dönemde iyi maçlar çıkarttık, iyi sonuçlar aldık. Ama bu tamamen çok çalışmanın bir ürünüydü. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuzu geliştirmek için neler yapabileceğimizin üzerine yoğunlaşıyoruz. Son maçlarda da iyi sonuçlar aldık, iyi gidiyor. Umarım milli aradan sonra da bu şekilde devam ederiz." şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Sarı-lacivertli taraftarların desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Taraftarımızın desteği bizler için çok önemli. Biz oyuncular için değil kulüp bünyesindeki herkes bu desteği çok iyi şekilde hissediyor. Maçlarda bizim arkamızdalar ve bize çok yardımcı oluyorlar. Hedeflerimizden bir tanesi de onları mutlu edebilmek ve bunun için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIN DESTEĞİ BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Taraftar ile arasındaki diyaloğa dair de kısa bir değerlendirmede bulunan Attila Szalai şunları söyledi:

Onların göstermiş olduğu destek ve sevgiden dolayı minnettarım. Benim için onların göstermiş olduğu destek ve sevgi çok önemli. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben de saha içinde ve saha dışında bunun karşılığını her zaman en iyi şekilde vermeye çalışıyorum, çünkü benim için çok önemli. Onlar bunu hak ediyorlar çünkü bizi, koşulsuz olarak destekliyorlar. Bizler de oyuncu grubu olarak bunun karşılığını vermek istiyoruz.

"SAKATLIĞIM SONRASI HERKES BENİMLE ÇOK İLGİLENDİ"

Yaşadığı sakatlık anını anlatan ve devamında takım arkadaşlarının ve kulüp personelinin kendisine çok destek olduğun ifade eden Szalai, "Hem takım arkadaşlarıma hem de kulüp bünyesinde çalışanlara bu anlamda minnettarım. Doktorların yaptığı ilk kontrolde sakatlığım ciddi gözüküyordu. Bu durumdan dolayı herkes çok endişelendi. Tanrı'ya şükür ki yapılan tetkikler sonrasında durumum beklediğimizden daha iyi çıktı. Bu durum beni rahatlattı. Hastaneye giderken yolda ve MR çektikten sonra bütün arkadaşlarım aradılar. Bana sevgi ve desteklerini gösterdiler. Onlara minnettarım ve dilerim en kısa sürede aralarına katılırım. Sakatlık yaşadığım pozisyonda sağ dizimin dışına bir darbe aldım ve çok büyük bir acı hissettim. Sonrasında devam etmek istedim. Doktorlarımız yapmış oldukları muayenede devam etmemin tehlikeli olacağını söylediler. Hayal kırıklığı yaşadım. Çok fazla acım vardı ama takımıma yardım etmekte istiyordum ki takım arkadaşlarım harika bir şekilde maçı çevirdiler. Stadyumda bu atmosferi görmek çok güzeldi ve benim kendimi daha iyi hissetmemi sağladı." diye konuştu.

"HER POZİSYONDA KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Ligin geri kalan bölümü ve maçlara nasıl hazırlandığı ile ilgili soruları yanıtlayan Szalai, "Ligde 8 maçımız kaldı ve hedefimiz alabildiğimiz kadar puan alıp ligin sonunda puan tablosunda mümkün olduğu kadar yukarıda olmak. Bunun için çok çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle mental hazırlık çok önemli. Her zaman kendimi farklı ve yeni pozisyonlarda oynamaya hazırlıyorum. Her pozisyonda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Takımıma ve kulübüme yardım edebilmek için hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bence takımdaki her oyuncu bu düşünce yapısına sahip. Son haftalardaki çıkışımızın sebebinin bu olduğunu düşünüyorum." dedi.

"FUTBOLA SOL KANAT OYUNCUSU OLARAK BAŞLADIM"

Futbola sol kanat olarak başladığını söyleyen Macar oyuncu, "Babam da eskiden futbolcuydu ve sol bekte oynuyordu. Futbola sol kanat oyuncusu olarak başlamıştım. Zamanla stoper pozisyonuna evrildim. Çok fazla çalışarak profesyonel seviyelere ulaştım. Buralara kadar gelebildiğim için çok mutluyum. Umarım hep birlikte güzel zamanlar ve zaferler yaşarız." şeklinde konuştu.

"FILIP NOVAK'LA TÜRKÇE BİR PROGRAM YAPABİLİRİZ"

Filip Novak'ın takımda Türkçe'yi yabancılar arasında en iyi Attila Szalai'nin konuştuğunu ve kendisinin de bu konuda iyi olduğu sözlerinin hatırlatılması üzerine Szalai, "Filip Novak'a övgüleri için teşekkür ediyorum. Her geçen gün Türkçe konuşma konusunda gelişmeye çalışıyorum. Takımımızda başka iyi Türkçe konuşan oyuncular da var. Filip onlardan biri. Belki bir gün bir program yapıp, kimin daha iyi Türkçe konuştuğunu görebiliriz. Ben bu meydan okuma için hazırım." dedi.