Fenerbahçe'nin 2.5 sezon önce kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz ay 12.3 milyon euro bonservis karşılığında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, Macar basınına çok özel açıklamalarda bulundu.

Transferi hakkında konuşan Attila Szalai, Fenerbahçe'den ayrılmanın zor olduğunu dile getirdi.

"Bir üst ligde oynamanın her zaman hayalim olduğu bir sır değildi, başardığım için mutluyum. Çocukken elbette bunun hayalini kuruyorsunuz, bu yüzden çalışıyor, büyük oyuncular, büyük maçlar izliyor ve kendinizi o oyuncunun yerine koyuyorsunuz. Fenerbahçe'de harika bir iki buçuk yıl geçirdim, gerçekten ailenin bir parçası oldum, çok tecrübe kazandım ama hedefim her zaman Avrupa elit liginde futbol oynamaktı. Burada olduğum için mutluyum ve gelişmeye devam etmek ve Hoffenheim'da başarılı olmak için tüm gücümle çalışıyorum."

25 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyerinin bilinçli bir şekilde inşa edildiğini ve adım adım ilerlemeyi başardığı için mutlu olduğunu belirtti.

"Kariyerimi bilinçli bir şekilde inşa ettik, adım adım inşa edip gelişmek ve fırsat geldiğinde bundan faydalanmak iyi oldu diye düşünüyorum. Yani tamamen bilinçli bir planlama ve geliştirme sürecinin parçasıydı. Bir kez daha burada, Bundesliga'da olduğum için çok mutluyum. Transfer söylentilerini her zaman iyi idare edebildim ve gelecekte de böyle olacağına eminim. Şu şu takımlarla bir oyuncunun konuşulması benim için her zaman olumlu bir geri dönüş oldu. Bu gibi durumlarda kişi bilir, izlenir ve bir ilgisi veya belki de belirli bir teklifi vardır. Ama her zaman bunu ekarte etmeye ve olumlu bir motivasyon olarak kullanmaya çalıştım."

Szalai, Hoffenheim'a transfer süreci hakkında konuştu.

"İlgi düzeyinde Hoffenheim zaten havadaydı, ancak bu yaz aylarında somut müzakerelere ulaştı ve şimdi her şey meyvesini verdi. İki kulübün oldukça hızlı bir şekilde anlaşmaya varmasına sevindim ve benimle konuşmak da zor olmadı, bu nedenle tüm müzakere süreci sorunsuz geçti. Bunun için Fenerbahçe'ye teşekkür etmeliyim çünkü takımdan çok şey aldım, orada gerçekten olgun bir oyuncu oldum. Veda etmek kolay olmadı, duygusal haftalar ve günler geçirdim. Sonunda Hoffenheim beni seçtiği için çok mutluyum, genel olarak bu değişikliğin her yönden olumlu olduğunu düşünüyorum."

Szalai, Almanya'da hemen kabul edildiğini dile getirdi.

"Dürüst olacağım, entegrasyonum çok sorunsuz gidiyor, ancak oyuncular ve kulüp de bana çok yardımcı oluyor. Avantajı zaten dili konuşuyorum, böyle bir sorunum yok. Kulüp, ister bir daire bulmak ister herhangi bir seyahat olsun, ilk dakikadan itibaren her konuda yardımcı oldu. Oyuncularla çok üst düzeyde ilgileniyorlar ve bu işlerin olabildiğince kolay ve sorunsuz gitmesi için her şeyi yapmaya çalışıyorlar. İlk günden itibaren beni her konuda kabullendiklerini ve desteklediklerini hissediyorum."

Szalai transferden önce milli takım kaptanı Marco Rossi'yi aradığını da açıkladı.

"Kaptanla konuştuk. Ama zaten Kıbrıs'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğumda ve şimdi bu değişiklikle birlikte. Aradım ve fikrini sordum ve kesinlikle beni destekledi. Bir üst lig olduğu ve ayrıca iyi koşullara ve profesyonel çalışmaya sahip istikrarlı bir kulüp olduğu için bunun bir sonraki adım olduğunu kabul ediyor."

35 kez milli takımda forma giyen Szalai, kulüp değiştiren Dominik Szoboszlai (Liverpool) ve Kerkez Milos (Bournemouth) ile de çok iletişim kurduğunu açıkladı.

"Bu yaz çok fazla oyuncu hareketi oldu, çoğumuz kariyerimizde ilerlemeyi başardık. Bence bunlar tüm Macar futbolu ve milli takım için harika anlar. Milli takım kaptanı da birkaç gün önce benzer bir açıklama yapmıştı: Birçok Macar oyuncunun üst liglerde bu kadar yüksek seviyelerde kendini kanıtlayabildiği görülmedi. Tabii ki çocuklarla konuştuk, birbirimizi tebrik ettik, entegrasyonlarının nasıl olduğu, hazırlıkların nasıl gittiği hakkında sorular sorduk - sadece olumlu şeyler duydum. Bu çok büyük bir şey, inanalım, üst liglerde bu kadar çok oyuncuya sahip olmak milli takıma gerçekten fayda sağlayacak. Şimdi birçok değişikliğin aynı anda olması ilginç, bunun nedenini bilmiyorum, açıkçası herkes için bir gelişim süreciydi, bir çoğumuz için olgunlaştığına sevindim."

Szalai ayrıca kendisi için çok yüksek beklentiler beklendiğini de dile getirdi.

"Bana esas olarak bir savunma oyuncusu olarak güveniyorlar, ilk maçım ne yazık ki planladığımız gibi gitmedi, ancak bir sonraki turda üç puanın bizim olacağından eminiz. Takımdaki rolüme gelince, hazırlıklarda ve önceki maçlarda sol kanatta ve iç savunmanın ortasında oynama fırsatı verildi. Lider olmak ve başkalarına rehberlik etmek, yardım etmek, temsil ettiğim bilgi, deneyim ve zihniyeti katmak istiyorum. Benden ne bekleyeceklerini biliyorlar, tabii ki beklentiler yüksek, tıpkı benim kendimden çok şey beklediğim gibi."

Macar savunmacı, milli takımın kaptan yardımcısı olduğuna da değindi.

"Milli takımda bile kişiliğimin ve rolümün gelişimini görebiliyorum. Takımın ve Marco Rossi'nin güveninden de memnunum, takım arkadaşlarıma hem saha içinde hem de saha dışında elimden gelen en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkes benimle her konuda iletişime geçebileceğini biliyor. Rol değişikliği yaşadım, bu aynı zamanda kulüplerimde adım adım yükselebilmem sayesinde, oyun becerilerimi de geliştirebildim, buna bağlı olarak çok fazla deneyim kazandım. Milli takıma elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum."

Son olarak Attila Szalai, gelecekteki hedeflerinden bahsetti.

"Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde birçok hedefim var. İki ya da üç yıla ayırmam gerekirse, milli takımda iki dünya turnuvasına gitmek ve kulüp seviyesinde Hoffenheim için istikrarlı bir oyuncu olmak ve Bundesliga'da iyi pozisyonlar elde etmek isterim. Hoffenheim'ın da birkaç yıl önce bulundukları Avrupa sahnesine geri dönmek isteyeceğini düşünüyorum. Bunun üzerinde çalışıyoruz, gelişmeye çalışıyoruz ve başaracağımızdan eminim."