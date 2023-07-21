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Spor

Attila Szalai'den Fenerbahçe'ye duygusal veda

Hoffenheim'e transferi için İstanbul'dan ayrılan başarılı stoper Attila Szalai, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

21 Temmuz 2023 Cuma 20:31 - Güncelleme:
Attila Szalai'den Fenerbahçe'ye duygusal veda
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Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Hoffenheim'e transferi için İstanbul'dan ayrıldı. Macar Stoper, havaalanında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Attila Szalai yaptığı açıklamada, "Çok duygusal günler yaşıyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Umarım tekrar Fenerbahçe'de olurum. Umarım kısa sürede tekrar görüşürüz. Bundan sonra Fenerbahçe'nin en büyük taraftarı olacağım." dedi.

"BU BİR VEDA DEĞİL"

Fenerbahçe'de çok güzel anılarının olduğunu söyleyen Szalai, "Fenerbahçe'de 2,5 yılda harika deneyimler yaşadım. Fenerbahçe ailesindeki herkese müteşekkirim. Hayatımda şu ana kadarki en güzel anılarımdı bunlar. Onlara her zaman minnettar olacağım. Bu ayrılık bir veda değil. Bu bir, 'tekrar görüşürüz' mesajı." ifadelerini kullandı.

Macar stoper, "Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyorum. Benim için burası 'ikinci ev' gibi. Burayı özleyeceğime eminim. Vaktim oldukça buraya geleceğim. Ayrıca stada gelip, ailem olan Fenerbahçe'yi destekleyeceğim." şeklinde konuştu.

TÜRKÇE VEDA MESAJI

Son olarak Türkçe bir mesaj veren Attila Szalai şu ifadeleri kullandı: "Büyük Fenerbahçe ailesi. Her şey için çok çok çok teşekkür ederim. Ben seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum."

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