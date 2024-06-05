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Spor

Attila Szalai'nin kaderi EURO 2024'e bağlı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da geleceği belirsizliğini koruyan Attila Szalai'nin kaderi EURO 2024'e bağlı.

5 Haziran 2024 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
Attila Szalai'nin kaderi EURO 2024'e bağlı
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Hoffenheim, Attila Szalai'nin geleceği için Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bekliyor.

Alman basınından Kicker'de yer alan habere göre, Hoffenheim'da ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Szalai, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda göstereceği performansla takımda kalabilir.

EURO 2024 SONRASI ŞANS BULABİLİR

Szalai'nin, Almanya'daki turnuvada göstereceği performansla yeni sezon öncesi Hoffenheim Teknik Direktörü Pellegrino Matarazzo'ya kendisini kanıtlama şansının olabileceği belirtildi.

ALMANYA PERFORMANSI

Hoffenheim, Attila Szalai'yi 2023 yazında Fenerbahçe'den transfer etmişti. 26 yaşındaki futbolcu, sezonun başında yeni takımında forma şansı bulmakta zorlanırken devre arası transfer döneminde kiralık olarak Freiburg'un yolunu tutmuştu.

Attila Szalai, geride kalan sezonda Hoffenheim ve Freiburg'ta toplamda 8 maçta süre bulabildi.

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