Attila Szalai'ye sürpriz talip! Herkes ters köşe oldu

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve geldiği günden bu yana gösterdiği istikrarlı performans ile takdir toplayan Attila Szalai için transferde hareketli günler yaşanıyor. Adı bir süredir Almanya'nın Union Berlin takımı ile anılan Attila Szalai'ye bir başka Alman ekibi talip oldu.

ATTILA SZALAI, ALMAN RADARINDA

Attila Szalai, 2021 yılında Fenerbahçe'ye Apol. Limassol takımından 2.2 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Sürekli üstüne koyduğu performansı ve sahadaki oyun ile büyük beğeni toplan Macar savunmacı çalıştığı teknik direktörlerin ilk 11'inin vazgeçilmez ismi oldu. Avrupa'dan birçok kulübün radarında olan 25 yaşındaki stoper Attila Szalai'nin en ciddi talibi Union Berlin olmuştu. Ancak oyuncuya bir başka Bundesliga ekibi Hoffenheim talip oldu.

"İSMİNİ ÇOK DUYDUM AMA TANIMIYORUM"



Başarılı savunmacı Attila Szalai'nin Union Berlin transferine kesin gözü ile bakılırken takımın teknik direktörü Urs Fischer'ın oyuncunun transferi hakkında sorulan soruya "İsmini çok duydum ama tanımıyorum" cevabı kafalarda sor işareti oluşturdu. Durumun böyle olması Attila Szalai için Hoffenheim iddialarını güçlendirdi.

Futbol kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Attila Szalai ise henüz karar aşamasında bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 52 resmi maça çıkan yetenekli savunmacı Attila Szalai bunların 51'inde ilk 11'de sahaya çıktı. 4630 dakika oyunda kalan futbolcu 3 gol, 2 asist ile skora katkı sağladı.