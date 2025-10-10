Aubameyang, Gabon'u zafere taşıdı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. maç haftasında Gambiya, evinde Gabon'u konuk etti.

Gabon, Gambiya'yı 4-3'lük skorla mağlup etti.

Gabon için en iyi ikincilerden biri olmak adına oldukça önemli olan mücadeleye Pierre-Emerick Aubameyang damgasını vurdu.

Aubameyang, mücadelede 20, 42, 62 ve 78. dakikalarda attığı 4 golle takımını galibiyete taşıdı.

Gabonlu forvet, mücadelede skor 4-3 iken 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Böylelikle yıldız santrfor, takımına galibiyeti getirirken son anlarda da takım arkadaşlarını yalnız bırakmış oldu.