İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8333
  • EURO
    48,5456
  • ALTIN
    5364.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Aubameyang, Gabon'u zafere taşıdı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. maç haftasında Gambiya, evinde Gabon'u konuk etti. Gabon, Gambiya'yı 4-3'lük skorla mağlup etti. Pierre-Emerick Aubameyang attığı 4 golle maça damga vurdu.

HABER MERKEZİ10 Ekim 2025 Cuma 19:00 - Güncelleme:
Aubameyang, Gabon'u zafere taşıdı
ABONE OL

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. maç haftasında Gambiya, evinde Gabon'u konuk etti.

Gabon, Gambiya'yı 4-3'lük skorla mağlup etti.

Gabon için en iyi ikincilerden biri olmak adına oldukça önemli olan mücadeleye Pierre-Emerick Aubameyang damgasını vurdu.

Aubameyang, mücadelede 20, 42, 62 ve 78. dakikalarda attığı 4 golle takımını galibiyete taşıdı.

Gabonlu forvet, mücadelede skor 4-3 iken 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Böylelikle yıldız santrfor, takımına galibiyeti getirirken son anlarda da takım arkadaşlarını yalnız bırakmış oldu.

  • Aubameyang
  • Gambiya
  • Dünya Kupası elemeleri
  • Gabon

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.