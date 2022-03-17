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Spor

Aubameyang: Galatasaray çok iyi savunma yaptı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Barcelona'da Pierre-Emerick Aubameyang, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2022 Perşembe 23:37 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 23:37
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Barcelona'nın yıldızlarından Pierre-Emerick Aubameyang, Galatasaray karşısında tur atlatıdıkları maç sonrasında konuştu.

Aubameyang maçta galibiyeti getiren gollerden birini attığı için mutlu olduğunu ve Galatasaray'ın iyi savunma yaptığını belirterek, "Evet, yine gol attım ve mutluyum. Çok zor bir maç oldu. Galatasaray çok iyi savunma yaptı. İlk yarıda çok kolay toplar kaybettik ama sonra toparladık." sözlerini kullandı.

İkinci golü atan Pedri'nin vuruşunu ise Messi'ye benzeten yıldız isim, "Pedri'nin oyuna geri dönmesi çok iyi oldu ve harika bir gol attı. Evet, o golü Messi atabilirdi." sözlerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde final hedeflediklerini belirten Gabonlu, "Böyle devam edersek finale ulaşabilir ve kupayı kazanabiliriz. Konsantre olduğumuzda maçı kazanmak için bir çok fırsat yaratabileceğimizi gördük." açıklamasını yaptı.

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