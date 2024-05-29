Aubameyang için Beşiktaş iddiası!

Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın menajerleri Ümraniye'ye sokmadığı iddia edilse de, Pierre-Emerick Aubameyang ismi menajerler tarafından yönetimin önüne konuldu.

Marsilya'nın hayal kırıklığı yaratan sezonunda dikkat çeken oyuncularından biri olan Pierre-Emerick Aubameyang (34 yaşında, bu sezon Ligue 1'de 34 maça çıktı ve 17 gol attı) Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Marsilya kulübü buna rağmen Gabonlu oyuncu ile yollarını ayırabilir.

Aubameyang ile Serie A, MLS, Suudi Pro Ligi ve Türkiye'den takımlar ilgileniyor. Geçtiğimiz yıl Suudi takımların ilgisini çeken Aubameyang, Ortadoğu'da yüksek bir popülariteye sahip.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN HAREKET

Öte yandan, Marsilya'nın golcü futbolcusu Aubameyang, Twitter'da Beşiktaş'ın Guti imza töreninin videosunu beğendi. Aubameyang'ın Beşiktaş videosunu beğenmesi, sosyal medyada gündem yarattı.

Aubameyang'ın piyasa değerinin 65-70 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.