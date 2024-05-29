İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2024 Çarşamba / 22 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2367
  • EURO
    34,8586
  • ALTIN
    2421.83
  • BIST100
    10479.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Aubameyang için Beşiktaş iddiası!

Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sezonu Marsilya'da tamamlayan Pierre-Emerick Aubameyang'ın, menajerler aracılığıyla siyah beyazlılara önerildiği iddia edildi.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 21:00 - Güncelleme:
Aubameyang için Beşiktaş iddiası!
ABONE OL

Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın menajerleri Ümraniye'ye sokmadığı iddia edilse de, Pierre-Emerick Aubameyang ismi menajerler tarafından yönetimin önüne konuldu.

Marsilya'nın hayal kırıklığı yaratan sezonunda dikkat çeken oyuncularından biri olan Pierre-Emerick Aubameyang (34 yaşında, bu sezon Ligue 1'de 34 maça çıktı ve 17 gol attı) Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Marsilya kulübü buna rağmen Gabonlu oyuncu ile yollarını ayırabilir.

Aubameyang ile Serie A, MLS, Suudi Pro Ligi ve Türkiye'den takımlar ilgileniyor. Geçtiğimiz yıl Suudi takımların ilgisini çeken Aubameyang, Ortadoğu'da yüksek bir popülariteye sahip.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN HAREKET

Öte yandan, Marsilya'nın golcü futbolcusu Aubameyang, Twitter'da Beşiktaş'ın Guti imza töreninin videosunu beğendi. Aubameyang'ın Beşiktaş videosunu beğenmesi, sosyal medyada gündem yarattı.

Aubameyang'ın piyasa değerinin 65-70 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.