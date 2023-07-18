Chelsea'de kadro dışı kalan ve yeni kulüp arayan Pierre-Emerick Aubameyang'ın Marsilya ile anlaştığı belirtildi.

Fransız basınında öne çıkan haberlere göre Chelsea'de kadro dışında kalan Aubameyang'ın Gransa Ligi'nde bu sezon iddialı bir kadro kuran Marsilya ile anlaştığı ifade edildi. Chelsea'nin Gabonlu yıldız için 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilen haberlere göre anlaşmanın yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

Aubameyang'ın ismi bir süre Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı.

Geçen yıl Barcelona'dan Chelsea'ye 12 milyon euroya imza atan 34 yaşındaki Aubameyang İngiliz ekibinde geçen sezon çıktığı 22 maçta 3 gol kaydederek beklentilerin çok altında kalmıştı.