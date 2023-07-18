İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2023 Salı / 1 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5545
  • EURO
    29,8757
  • ALTIN
    1668.85
  • BIST100
    6600.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aubameyang imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu
Spor

Aubameyang imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu

Premier Lig kulübü Chelsea'de kadro dışı kalan Pierre-Emerick Aubameyang Marsilya ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun adı Türkiye kulüpleriyle de anılmıştı.

18 Temmuz 2023 Salı 07:52 - Güncelleme:
Aubameyang imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Chelsea'de kadro dışı kalan ve yeni kulüp arayan Pierre-Emerick Aubameyang'ın Marsilya ile anlaştığı belirtildi.

Fransız basınında öne çıkan haberlere göre Chelsea'de kadro dışında kalan Aubameyang'ın Gransa Ligi'nde bu sezon iddialı bir kadro kuran Marsilya ile anlaştığı ifade edildi. Chelsea'nin Gabonlu yıldız için 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilen haberlere göre anlaşmanın yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

Aubameyang'ın ismi bir süre Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı.

Geçen yıl Barcelona'dan Chelsea'ye 12 milyon euroya imza atan 34 yaşındaki Aubameyang İngiliz ekibinde geçen sezon çıktığı 22 maçta 3 gol kaydederek beklentilerin çok altında kalmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.