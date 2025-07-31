Aubameyang yeniden Marsilya'da

Gabonlu yıldız futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, yeniden Olympique Marsilya formasını giyecek.

2023-2024 sezonunda Fransız ekibinde başarılı bir performans sergileyen tecrübeli golcü, kısa bir ayrılığın ardından kulübe geri döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki forvetin yeniden takıma katıldığı bildirildi. Aubameyang, Marsilya formasıyla çıktığı 50 maçta 30 gol ve 11 asist kaydetmişti.

Kariyerinde Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde de forma giyen yıldız oyuncunun geri dönüşü, büyük ilgi gördü.