İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5949
  • EURO
    46,5152
  • ALTIN
    4297.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Aubameyang yeniden Marsilya'da

36 yaşındaki yıldız futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, daha önce de formasını giydiği Fransız temsilcisi Olympique Marsilya ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi31 Temmuz 2025 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
Aubameyang yeniden Marsilya'da
ABONE OL

Gabonlu yıldız futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, yeniden Olympique Marsilya formasını giyecek.

2023-2024 sezonunda Fransız ekibinde başarılı bir performans sergileyen tecrübeli golcü, kısa bir ayrılığın ardından kulübe geri döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki forvetin yeniden takıma katıldığı bildirildi. Aubameyang, Marsilya formasıyla çıktığı 50 maçta 30 gol ve 11 asist kaydetmişti.

Kariyerinde Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde de forma giyen yıldız oyuncunun geri dönüşü, büyük ilgi gördü.

  • Pierre-Emerick Aubameyang
  • Olympique Marsilya
  • Transfer

ÖNERİLEN VİDEO

Yürek burkan sadakat... Sahibinin mezarını terketmiyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.