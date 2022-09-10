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Spor

Augsburg deplasmanda tek golle kazandı

Augsburg, Almanya Bundesliga'nın 6. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Werder Bremen'i 1-0 mağlup etti.

10 Eylül 2022 Cumartesi 00:52 - Güncelleme:
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Bundesliga'nın 6. hafta maçında Augsburg ile Werder Bremen karşı karşıya geldi.

Weserstadion'da oynanan karşılaşmayı Augsburg 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçın 31. dakikasında Werder Bremen'in Fullkrug'la bulduğu gol VAR'da iptal edildi. Maçta dakikalar 63'ü gösterdiğinde Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'da forma giyen Mergim Berisha'nın asistinde Demirovic topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. 90+5'te Werder Bremen penaltı kazandı, atışı kullanan Ducksch topu filelerle buluşturamadı ve mücadele 1-0'lık Augsburg üstünlüğü ile tamamlandı.

Öte yandan karşılaşmada Berisha'nın bir şutu da direkten döndü.

Bu sonuçla Augsburg 6 puana yükselirken Werder Bremen ise 8 puanda kaldı.

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