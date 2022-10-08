Augsburg evinde Wolfsburg ile yenişemedi

Bundesliga'nın 9. haftasında Enrico Maassen'in ekibi Augsburg ile Niko Kovac'ın yönetimindeki Wolfsburg kozlarını paylaştı.

WWK Arena'da oynanan maç 1-1'lik eşitlik ile sona ererken maçın ilk golü 27. dakikada konuk ekip Wolfsburg'da forma giyen Yannick Gerhardt'tan geldi. Ev sahibi Augsburg'un beraberlik golünü ise 55. dakikada Robert Gumny kaydetti.

Sezon başında Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralanan Alman forvet Mergim Berisha, Schalke 04 maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.

Bu sonuçla birlikte Augsburg 13 puana, Wolfsburg ise 9 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Augsburg deplasmanda Köln ile mücadele ederken, Wolfsburg evinde Mönchengladbach'ı konuk edecek.