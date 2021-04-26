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Spor

Augsburg'da Herrlich dönemi sona erdi

Bundesliga takımı Augsburg'da teknik direktör Heiko Herrlich'in görevine son verildi

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 16:25
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Augsburg teknik direktör Heiko Herrlich'in görevine son verildiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, ligde oynanan son 4 maçtan sadece 1 puan alınmasından dolayı teknik direktör ekibinde değişikliğe gidilmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, bundan dolayı teknik direktör Heiko Herrlich ve antrenör Iraklis Metaxas'ın görevine son verildiği belirtildi.

WEİNZİERL 2021-2022 SEZONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Yeni teknik direktör olarak Markus Weinzierl'in görevlendirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamın 2012-2016 yıllarında Augsburg'da 4 yıl başarılı bir dönem geçirerek, takımının Avrupa Ligi'ne katılmasını sağladığı anımsatıldı.

Weinzierl'in 2021-2022 sezonun sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı aktarılan açıklamada, antrenör olarak da en son Münih Türkgücü'nde teknik direktör olarak çalışan Reiner Maurer'in görevlendirildiği kaydedildi.

Bundesliga'nın 31. haftasında sahasında Köln'e 3-2 mağlup olan Augsburg ligin bitimine 3 hafta kala 33 puanla 13. sırada yer alıyor.

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