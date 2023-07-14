İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1643
  • EURO
    29,4077
  • ALTIN
    1645.29
  • BIST100
    6429.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Augsburg'dan Mergim Berisha için transfer açıklaması
Spor

Augsburg'dan Mergim Berisha için transfer açıklaması

Augsburg'dan geçtiğimiz haftalarda satın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Mergim Berisha için transfer açıklaması geldi.

14 Temmuz 2023 Cuma 16:50 - Güncelleme:
Augsburg'dan Mergim Berisha için transfer açıklaması
ABONE OL

Augsburg'un sportif direktörü Stefan Reuter, Fenerbahçe'den bonservisini aldıkları Mergim Berisha ile ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

"ŞU ANDA SOMUT TEKLİF YOK"

Reuter, Alman futbolcu için somut teklif almaları durumunda bunu değerlendireceklerini söyledi. Reuter, "Berisha bize değişim arzusuyla gelirse ve somut teklif olursa birlikte masaya oturacağımızı açıkça konuştuk. Şu anda somut bir teklif yok, bu nedenle Berisha rehabilitasyonunu tamamladıktan sonra takım antrenmanlarımıza katılacak." ifadelerini kullandı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Augsburg, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Berisha'nın bonservisini Fenerbahçe'den 4 milyon euro bonservis bedeliyle aldı. Alman ekibi, daha sonra Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Augsburg'ta geçen sezon 23 maçta süre bulan 25 yaşındaki forvet, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

MERGIM BERISHA KİMDİR?

Salzburg altyapından yetişen Mergim Berisha, 2021 yılında Avusturya temsilcisinden Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Berisha, Fenerbahçe'de bir sezon geçirdikten sonra önce kiralık olarak, daha sonra ise bonservisiyle Augsburg'a transfer oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.