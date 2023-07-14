Augsburg'dan Mergim Berisha için transfer açıklaması

Augsburg'un sportif direktörü Stefan Reuter, Fenerbahçe'den bonservisini aldıkları Mergim Berisha ile ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

"ŞU ANDA SOMUT TEKLİF YOK"

Reuter, Alman futbolcu için somut teklif almaları durumunda bunu değerlendireceklerini söyledi. Reuter, "Berisha bize değişim arzusuyla gelirse ve somut teklif olursa birlikte masaya oturacağımızı açıkça konuştuk. Şu anda somut bir teklif yok, bu nedenle Berisha rehabilitasyonunu tamamladıktan sonra takım antrenmanlarımıza katılacak." ifadelerini kullandı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Augsburg, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Berisha'nın bonservisini Fenerbahçe'den 4 milyon euro bonservis bedeliyle aldı. Alman ekibi, daha sonra Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Augsburg'ta geçen sezon 23 maçta süre bulan 25 yaşındaki forvet, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

MERGIM BERISHA KİMDİR?

Salzburg altyapından yetişen Mergim Berisha, 2021 yılında Avusturya temsilcisinden Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Berisha, Fenerbahçe'de bir sezon geçirdikten sonra önce kiralık olarak, daha sonra ise bonservisiyle Augsburg'a transfer oldu.