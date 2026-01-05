Augusto: Hocamızın istediklerini yaptık ama arka arkaya goller geldi

Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor, Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

Bordo-mavililerde Felipe Augusto maç sonu açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Augusto, "Zor olacağını biliyorduk. Galatasaray'ın neler yapabileceğinin farkındaydık. Bizim de çok eksiklerimiz vardı. Hocamızın istediklerini yaptık ama arka arkaya goller geldi. " ifadelerini kullandı.

İkinci yarının daha belirleyici olduğunu dile getiren Augusto, "İkinci yarı çıktık ve golü bulduk, 2-2 yapabilsek, öne de geçebilirdik. Biz atamadık, onların atması işin rengini değiştirdi. Bu goller moral olarak bizi üzdü." dedi.

Aldıkları risklerden dolayı gol yediklerinin altını çizen Augusto, "Gol bulabilmek için öne çıktık, onlar da daha fazla alan buldu. Son bölümde domine ettiler ama bu gol bulma isteğimizden. İyi şeyler de yaptık, istemediğimiz şeyler de oldu." açıklamasında bulundu.