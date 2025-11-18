Auran Kayseri Kadın FK deplasmandan galibiyetle döndü

Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Auran Kayseri Kadın FK, deplasmanda oynadığı maça rakibi Genç Ülküm Spor'u 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam ediyor.
Stat: Konya Dumlupınar Sentetik Saha
Hakemler: Rıdvan Top, Cenk Güngör, Murat Bucaktepe
Genç Ülkümspor: Hilal Kurt, Hatice Görgülü (Ravza Ataseven dk. 80), Sena Karakaya, Tuğçe Nuray Fesli (Rümeysa Söylemez dk. 59), Beyza Düzgün, Ecem Su Karabulut (Fatma Tıkansak dk. 70), Nazar Uğur (Arzu Sümeyya Uçar dk. 46), Merve Kandemir, Beyza Kuşsan, Narin Yüksel (Yasemin Sarı dk. 46), Arzu Şimşek
Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun, Ayşegül Aydın (Arife Yaren Çankaya dk. 77), Bahar Özen, Kafayat Atoke Başhıru, Mine Okaytu, Nisanur Yıldırım, Elanur Çıkılı, Juliet Chıka Emereole, Zeynep Bilir
Gol: Kafayat Atoke Başhıru (dk. 40) (Kayseri Kadın FK)