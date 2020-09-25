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Spor

Aurelien Chedjou Adana Demirspor'la anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.

25 Eylül 2020 Cuma 21:48 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 21:48
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ülkemizde Galatasaray, Başakşehir ve Bursaspor formaları da giyen Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.

Adana temsilcisi, Fransa ekibi Amiens'ten ayrılan 35 yaşındaki Fransız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da, "Değerli futbolcu Aurelien Chedjou ile 1+1 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Daha önce Fransa'da Losc Lille'de , ülkemizde ise Galatasaray, Başakşehir , Bursaspor ve tekrar Fransa'da Amiens kulübünde forma giymiştir . Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." mesajını paylaştı.

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