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Spor

Aurelien Tchouameni'den Mbappe'ye destek

Fransa Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe'ye destek verdi.

14 Ekim 2024 Pazartesi 01:20 - Güncelleme:
Aurelien Tchouameni'den Mbappe'ye destek
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Fransa Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tchouameni, Mbappe için, "Herkes istediğini düşünebilir ama konu Kylian olunca her şeyin abartıldığını biliyoruz. Fransa'ya olan sevgisini kanıtlamaya ihtiyacı yok. Geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mbappe, sakatlığı nedeniyle Fransa'nın kadrosuna alınmamıştı. 25 yaşındaki yıldız futbolcunun İsrail maçı oynandığı sırada İsveç'te bir gece kulübünde görüntülenmesi eleştirilere neden olmuştu.

Mbappe'siz İsrail'i 4-1'lik skorla geçen Fransa, Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

  • Aurelien Tchouameni
  • Fransa Milli Takımı
  • Kylian Mbappe

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