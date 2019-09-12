Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlıların yeni sistemini oluşturmaya çaba harcarken, oyunculara da bireysel olarak katkı sağlamaya çalışıyor.

Avcı’nın gelişimine özen gösterdiği isimlerden biri de Dorukhan Toköz.

A Milli Takım forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş orta sahasının vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Dorukhan’ın daha iyi bir seviyeye gelmesini isteyen Abdullah Avcı, milli futbolcudan Kevin De Bruyne’i örnek almasını istedi.

Manchester City'nin yıldızının videolarını hazırlatan Avcı, görüntüleri Dorukhan’a izletiyor.

Belçikalı futbolcunun hücumdaki etkinliğine ve oyun kurucu özelliğine dikkat çekmeye çalışan deneyimli çalıştırıcı, görüntüler eşliğinde Dorukhan’a neler yapması gerektiğini anlatıyor.

Teknik direktörünün yaklaşımından memnun olan 23 yaşındaki oyuncu, De Bruyne’nin maç videolarını neredeyse her gün izliyor. Avcı ve yardımcıları ile sıksık görüşen Dorukhan, antrenmanlar dışında yaptığı çalışmalar ile daha iyi bir seviye gelmek için özveride bulunuyor.