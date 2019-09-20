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Avcı, Kartal’da S.O.S veriyor

56 yaşındaki teknik adam, Siyah-Beyazlı takımla çıktığı 4’ü Süper Lig, 1’i Avrupa, 8’i de özel maç olmak üzere 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 de yenilgi aldı. Avcı’lı Beşiktaş 22 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’TA gelen gideni arattı. Siyah-Beyazlılar’da Şenol Güneş’in ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı, işe yeni oyuncular aldırıp, sistemi değiştirmekle başlarken, 4 haftada alınan kötü sonuçların ardından adeta S.O.S verdi. Hazırlık dönemine 2-1’lik Pendik, 7-1’lik Kocaeli galibiyetleriyle başlayan Avcı’nın Kartal’ı yurt dışında kampında ise kötü sonuçlara imza attı.

Eibar’a 2-0’lık skorla teslim olan Beşiktaş, Apollon ve Udinese ile golsüz berabere kaldı, ardından Brescia’ya yine 2-0 kaybetti ve ortaya konan futbol hiç kimseyi tatmin etmedi. 2-2’lik Panathinaikos beraberliğinin ardından lige giren Kartal, Sivas deplasmanında 3-0’lık şok bir mağlubiyet yaşadı. Ardından Göztepe’yi 3-0 yense de Ç.Rize ile berabere kalıp, Gazişehir’e 3-2 mağlup oldu.

Abdullah Avcı, Kartal ile çıktığı toplam 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alıp 22 gol atıp, 20 gol yerken, taraftarların da eleştiri oklarına maruz kaldı. Siyah-Beyazlılar, Slovan Bratislava yenilgisi sonrası Avcı için, “Abdullah Avcı çok yanlış tercih, keşke Sergen Yalçın takımın başında olsa” diyerek güvensizliklerini dile getirdiler.

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