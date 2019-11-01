14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,733
  • 6,3923
  • 278.04
  • 97948.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Avcı: 'Şampiyonluk yaşamadan gitmem'

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor mücadelesi için oyuncularını 'Bu maçı kazanamazsak derbi zaferinin de önemi kalmaz' sözleriyle motive ediyor.

  • Takvim
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-beyazlılarda G.Saray karşısında alınan 1-0'lık galibiyet, sisleri dağıtırken, teknik direktör Abdullah Avcı, takımdaki havanın rehavete dönüşmemesi için işi sıkı tutuyor. Avcı, Antalyaspor karşılaşmasının da önemine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Takımın ilk 9 haftada bekleneni verememesine karşın, son maçta alınan galibiyet ve üst sıralardaki rakiplerin puan kayıplarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
 
BU HAVAYI KORUMALIYIZ
 
"Şimdi önemli olan bu havayı korumak. Antalyaspor karşısında kazanamazsak, derbi galibiyetinin hiç bir anlamı kalmaz. Bu maçı kazandığımız takdirde, önümüzdeki diğer maçlar için de rüzgarı arkamıza almış oluruz. Bu nedenle cumartesi akşamı deplasmanda oynayacağımız mücadeleden mutlak üç puanla ayrılmalıyız. Ardından Denizlispor ile evimizde oynayacak ve milli maç arasına gireceğiz. Böylelikle 3 maçlık bir seri yakalamamız durumunda, puan cetvelinde de her şey değişecektir."
 
ŞAMPİYONLUK YAŞAMADAN GİTMEM
 
Galatasaray derbisinde alınacak bir yeniligi sonrası istifa edeceği iddia edilen teknik direktör Abdullah Avcı iddialı konuştu. Alınan galibiyet sonrasında morali yerine gelen Avcı'nın yakın çevresine, "Buraya 2 gün sonra teslim olmak için gelmedim. Hedeflerin ve ideallerim için geldim. Şampiyonluk yaşamadan gideceğimi düşünen varsa, hayal kuruyor" dediği ifade edildi. 

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya ile ortak devriye başlıyor: Sıfır noktasına geldiler

Rusya ile ortak devriye başlıyor: Sıfır noktasına geldiler

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Trafikte yeni dönem başladı: 2 bin 4 lira cezası var

Trafikte yeni dönem başladı: 2 bin 4 lira cezası var

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yapmıştı... Karar verildi

Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yapmıştı... Karar verildi

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu
 

POPÜLER HABERLER

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Bakan Akar'dan '18 rejim askeri' açıklaması

Bakan Akar'dan '18 rejim askeri' açıklaması

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA